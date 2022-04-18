حقق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي Real Madrid رقمًا مميزًا له، بعد أن سجل هدف الفوز القاتل لفريقه في شباك نادي إشبيلية مساء أمس في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر “تويتر” أن الفرنسي بنزيما سجل 217 هدفًا لـ الريال في الدوري الإسباني، ليكون ثالث الهدافين في تاريخ النادي إحرازًا للأهداف بـ الدوري المحلي.

بنزيما يتجاوز عدد أهداف أسطورة Real Madrid

وتجاوز بنزيما عدد أهداف النجم الأرجنتنيني الراحل ألفريدو دي ستيفانو الذي سجل 216 هدفًا، كما أصبح بنزيما ثالث أكثر هدافي النادي في الدوري الإسباني بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الأول الذي سجل 312 هدفًا، والإسباني راؤول جونزاليس صاحب المركز الثاني الذي سجل 228 هدفًا.

وبشكل عام فإن بنزيما سجل لـ ريال مدريد 39 هدفًا في 39 مباراة، حيث سجل 15 هدفًا في آخر 10 مباريات.

النجم الفرنسي يحقق أفضل حصيلة تهديفية منذ 10 مواسم

وكان بنزيما حقق حصيلة تهديفية مميزة مع Real Madrid في موسم 2011/2012 حينما أحرز 32 هدفًا، بينما وصل إلى 39 هدفًا في موسم 2021/2022 وهي حصيلة تهديفية أفضل من التي حققها قبل 10 مواسم من الآن.

ويتواجد الريال حاليًا في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة وبفارق 15 نقطة عن ملاحقيه ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد حيث يملك كل منهما 60 نقطة.

وسيواجه ريال مدريد فريق أوساسونا بعد غدًا الأربعاء في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، حيث تُقام المباراة على ملعب آل سادار في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.