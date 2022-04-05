كشف الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد عن رغبته في انضمام كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لـ المرينجي، موضحًا “أن فريقه سيسجل ضعف عدد الأهداف مع المهاجم الشاب”.

ريال مدريد ضد تشيلسي:

وتحدث مهاجم ريال مدريد عن مواضيع مختلفة في مقابلة مع ليكيب، حيث الحديث عن مباراة ذهاب فريقه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي يوم غد الأربعاء.

وقال بنزيمة: “لا يوجد مفضل، انظر إلى مبارياتنا ضد باريس سان جيرمان كنا المرشحين في مباراة الذهاب، وفي مباراة الإياب، أصبح الفريق الفرنسي مرشحًا كبيرًا، وهذا لا يعني شيئًا، تشيلسي فريق جيد للغاية وسنذهب إلى هناك بحثًا عن نتيجة جيدة.”

مبابي ريال مدريد سيسجل ضعف الأهداف:

ثم أعرب عن رغبته في أن يوقع مبابي مع المرينجي هذا الصيف وأبرز علاقته القوية على أرض الملعب، قائلًا: “أحب اللعب مع مبابي في المنتخب الوطني وأود أن ألعب معه على مستوى الأندية”.

وتابع: “أعتقد أننا سنسجل ضعف هذا العدد أو حتى ثلاثة أضعاف العدد، ولدينا علاقة كبيرة في المنتخب الوطني لأن كلاًّ منا يعرف ما سيفعله الآخر، وعلى سبيل المثال، كلانا نحب الذهاب إلى اليسار لكننا لن نكون هناك في نفس الوقت”.

وتحدث بنزيمة عن العامل الرئيسي خلف الموسم المذهل لـ فينيسيوس جونيور، مشيرًا: “لم أعلم فينيسيوس كيف يلعب كرة القدم، كل ما فعلته هو تغيير أمرين له، من قبل كان يريد المضي قدمًا، والآن يتقدم للأمام وهو يعلم أنه سيسجل”.

وارتبط اسم الفرنسي كيليان مبابي بـ الانتقال إلى ريال مدريد في انتهاء عقده في الصيف المقبل، وعدم توقيع صفقة جديدة مع نادي باريس سان جيرمان.