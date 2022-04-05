يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي نظيره ليفربول الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول ضد بنفيكا:

وتنطلق مباراة بنفيكا ضد ليفربول اليوم عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “دا لوز” بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ومن المقرر، أن يحشد الألماني يورجن كلوب جميع أسلحته ضد الفريق البرتغالي من أجل مواصلة مشواره نحو المباراة النهائية في البطولة الأوروبية.

أرقام مميزة لـ ليفربول ضد بنفيكا:

وتقابل نادي ليفربول الإنجليزي ضد بنفيكا في منافسات دوري أبطال أوروبا في 10 مواجهات، حيث حقق الريدز الفوز في ست مباريات بينما فاز الجانب البرتغالي في أربعة، ولم تشهد مواجهات الفريقين أي تعادل من قبل.

وقدم الريدز حصيلة تهديفية مميزة ضد الفريق البرتغالي، حيث سجل لاعبوه 19 هدفًا، بينما تلقت شباكه 11 هدفًا، ويعد إيان راش نجم ليفربول السابق هو هداف مواجهات الفريقين حيث أحرز خمسة أهداف.