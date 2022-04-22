كشفت تقارير إعلامية، أن اللاعب الفرنسي بول بوجبا قرر توجيه صدمة مُدوية لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي وجماهيره حول مصيره مع الفريق.

السبب الذي دفع بوجبا للتفكير في مغادرة يونايتد

وكان بوجبا صاحب الـ29 عامًا تعرض لصافرات استهجان من قبل جماهير مان يونايتد في مباراة نوريتش سيتي يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقالت شبكة Sky Sports البريطانية إن بوجبا قرر بالفعل الرحيل عن مانشستر يونايتد، في الصيف المقبل، عقب هجوم الجماهير ضده في لقاء نوريتش سيتي.

بوجبا يحدد وجهته المقبلة

ويرغب اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الغينية في الانضمام ليوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد الإسباني، حيث إنه يجري مفاوضات مع كلا الفريقين للخروج من جحيم يونايتد الذي يعاني منه منذ سنوات.

وأشارت إلى أن بوجبا يرفض بشكل قاطع أي محاولة من مانشستر يونايتد لتجديد تعاقده، الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، بعد ما حدث في لقاء نوريتش سيتي السبت الماضي.