أعلن نادي برشلونة، عن إصابة بيدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وانتهاء موسمه الكروي بعد شعوره بـ آلام الركبة أمس، أمام نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

إصابة طويلة لـ بيدري:

وكشفت الفحوصات التي أجريت صباح الجمعة أن بيدري أصيب بتمزق في عضلة الفخذ القريبة من أوتار الركبة اليسرى، وبالتالي سيغيب اللاعب عن المواجهات القادمة لـ البرسا.

ومن المقرر، أن يغيب اللاعب الإسباني لمدة شهر، وبالتالي يكون موسمه الكروي الحالي مع نادي برشلونة قد انتهي بسبب الإصابة العضلية.

ودع مخيب لـ الآمال:

وودع برشلونة الدوري الأوروبي على يد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد الفوز على الفريق الكتالوني في كامب نو بثلاثية.