نفى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني، تسببه في رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف البارشا في أغسطس الماضي.

وكان جوزيب بارتوميو رئيس البارشا السابق قال بإن بيكيه كان سببًا رئيسيًا من ضمن الأسباب لرحيل البرغوث الأرجنتيني مع وجود أزمة اقتصادية عانى منها النادي بسبب فيروس كورونا.

سبب رحيل ميسي

ورحل بارتوميو عن نادي برشلونة بعد فترة صعبة عاشها النادي، بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على الفريق الأول لكرة القدم، وأهمها فشله في الإبقاء على النجم الأرجنتيني ميسي، الذي رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف الماضي، بسبب أزمة الرواتب.

وقال بيكيه في تصريحات إعلامية: “بارتوميو كذب على النجم الأرجنتيني وعلي أنا شخصيًا وأخبرني أنه لا يعرف أي شيء عن قضية “بارسا جيت”.

وكانت إدارة البارشا قامت بالتعاقد مع شركة مملوكة لرجل أعمال أرجنتيني لتشويه سمعة والتشكيك في حسابات على موقع التواصل “فيسبوك” لأفراد محيطين بالنادي وكانوا على خلاف مع إدارة بارتوميو حتى وصل الأمر إلى أشخاص بقيمة ميسي وبيكيه.