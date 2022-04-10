أطلقت جمعية ترميم بالمنطقة بالشرقية حملتها خلال شهر رمضان لهذا العام “بيوتهم ما تتصور”؛ لحث أفراد المجتمع على المشاركة في تغطية تكاليف ترميم وتأثيث أكبر عدد من منازل الأسر الأشد حاجة من مستهدفها لعام 2022 م ترميم 120 منزلًا.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، علي الأسمري، أن الحملة تهدف لترميم وتأثيث المنازل المستهدفة بمتوسط تكلفة لترميم المنزل الواحد 55 ألف ريال والتأثيث 15 ألف ريال بإجمالي 70 ألف ريال، كما تهدف الحملة إلى استقطاب شركاء جدد يساهمون معها في مهمتها، وتسعى الحملة لإشراك الشركات والمؤسسات والتعامل معها لتحقيق الهدف الأسمى في توفير حياة كريمة للأسر الأشد حاجة.

وأشار الأسمري إلى تفاعل وسائل الإعلام والمؤثرين ومشاركتهم في الحملة مما ساهم في تفاعل أفراد المجتمع وحرصهم على المشاركة والدعم لإسعاد الأسر المحتاجة.

واقع منازل الأسر المستفيدة:

وأضاف الأسمري أن الحملة استخدمت عبارات واقعية تحكى واقع منازل الأسر المستفيدة مثل عبارات “ما تتصور حياتهم، وما تتصور ضيقتهم بس تصور تسعدهم!”، “ما تتصور معاناة أمنا الأرملة وأيتامها في بيتهم!”، “#بيوتهم_ما تتصور لأن الصورة أكبر” ويأتي ذلك تعبيرًا عن واقع الأسر وما يعيشونه في منازلهم وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة الكريمة.

يذكر أن حملة “بيوتهم ما تتصور” تأتي امتدادًا لحملاتها السابقة في الأعوام الماضية، والتي ساهمت في تغطية تكاليف قرابة 54 منزلًا، وحققت أكثر من 20 شراكة مع منشآت القطاع الخاص، وتم الوصول 14 مليون مشاهدة، وشارك فيها أكثر من 30,640 متبرعًا ومتبرعة من الأفراد، ومكن فيها أكثر من 54 متطوعًا ومتطوعة من الإعلاميين وغيرهم من خلال 1620 ساعة تطوعية.