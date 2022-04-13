أنهت إدارة الأهلي كافة الإجراءات القانونية والنظامية مع وزارتي الرياضة والاستثمار، وذلك لتأسيس شركة النادي الاستثمارية التي تعود ملكية أسهمها بالكامل للنادي.

مزايا شركة الأهلي الاستثمارية:

وتُعد الشركة خطوة استثمارية وإستراتيجية هامة خلال المرحلة المقبلة، حيث ستمثل الذراع الاستثماري للنادي وستتولى الشركة، مهام وتشغيل وتسويق العلامة التجارية وكافة حقوق النادي وستكون خاضعة لأنظمة وتشريعات الشركات، مما سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية للنادي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

رئيس النادي يوجه الشكر لـ وزارتي الرياضة والاستثمار:

وقدم ماجد النفيعي رئيس النادي خالص شكره وتقديره لـ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ووزير التجارة ماجد القصبي على دعمهما اللا محدود وتوفير كافة التسهيلات التي وجدها النادي لتأسيس شركة النادي الاستثمارية.