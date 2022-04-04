يستضيف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره الإسباني فريق أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب بـ الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد في ربع النهائي:

وقطع مانشستر سيتي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد أن تخطى عقبة سبورتينج لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما حجز أتلتيكو مدريد مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على مانشستر يونايتد، بثناية مقابل هدف في المباراتين.

ويرغب فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن يحقق الفوز على أرضه في المباراة الأولي من أجل قطع شوط لبطاقة التأهل لنصف النهائي، حيث يمني النادي الإنجليزي نفسه في الوصول لـ المواجهة النهائية.

ويتمني مانشستر سيتي تحقيق رقم مميز في المواجهة التي ستجمعه بـ الروخيبلانكوس لأول مرة في كل المسابقات، حيث تعتبر أيرز المناسبات التاريخية لـ الناديين.

موعد مباراة مان سيتي ضد أتلتيكو مدريد:

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد غدًا الثلاثاء على ملعب “الاتحاد”، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.