تترقب الجماهير مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي، في ظل المنافسة القوية على خطف الثلاث نقاط في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

نتائج مباريات الشباب والجزيرة:

وتُقام مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في البطولة الآسيوية.

وتُعد مباراة الغد هي الخامسة بين فريقي الشباب والجزيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الليوث في تحقيق الفوز مرتين، مقابل انتصار وحيد للفريق الإماراتي، وخيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

الفريقان في دوري أبطال آسيا 2022:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بالفوز على مومباي الهندي بثلاثية دون رد، فيما خسر الجزيرة الإماراتي ضد القوة الجوية العراقي بنتيجة 2/ 1.

وقبل مواجهة الغد، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن القوة الجوية، وحل الجزيرة الإماراتي ثالثًا، ثم مومباي سيتي الهندي.