ينتظر عشاق نادي الهلال غدًا الاثنين، مباراة الهلال والريان القطري في الجولة الثانية بـ دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

التقى الهلال والريان القطري خلال 6 مباريات سابقة، استطاع الزعيم الفوز بأربعة مواجهات، وخسر في لقاء وحيد وتعادل في مثله.

سجل نجوم الهلال 13 هدفًا، بينما اهتزت شباك الزعيم بـ 8 أهداف استطاع لاعبو الريان تسجيلهم. وفي وقت سابق، أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، على أن إصابة المهاجم صالح الشهري ستكون مؤثرة على الأزرق، وذلك قبل مواجهة نادي الريان القطري.

دياز يحدد البديل

وتحدث دياز في المؤتمر الصحفي قائلًا: “في البداية نتمنى الشفاء العاجل لصالح الشهري، وهو لاعب جيد، لدينا مهاجمون شباب ‘الحمدان ورديف’ وموسى ماريغا سبق أن لعب بهذا المركز ولذلك لدينا الخيارات وسنقرر من يلعب وفق ما أراه أفضل للفريق”.

وأضاف دياز: ” جانغ لاعب جدًا مهم وهو أحد أعمدة الدفاع، لكن لدينا البدلاء الجيدين ويملكون قدرات عالية لتعويض غياب أي لاعب، كويلار سيشارك غدًا ونتمنى يقدم أداءً رائعًا مثل العادة”.