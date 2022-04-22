تعول جماهير الفيصلي كثيرًا على المهاجم جوليو تافاريس من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

تافاريس يتألق

وظهر تافاريس بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي هذا الموسم، ولم يغب عن التسجيل في أي بطولة، حيث نجح في هز الشباك بالدوري السعودي، كأس الملك، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

ويمثل تافاريس نصف القوة الهجومية لنادي الفيصلي في دوري أبطال آسيا 2022، حيث نجح في تسجيل هدفين، فيما أحرز هشام فايق الهدفين الآخرين لفريقه في مرحلة المجموعات.

الفيصلي ضد الوحدات

ويلعب الفيصلي ضد الوحدات الأردني، مساء يوم غد السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022، وبفارق 4 نقاط عن الوحدات الأردني صاحب المركز الأخير.