يُعد هشام فايق وجوليو تافاريس من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

تارفاريس وهشام فايق يتألقان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تسجيل 4 أهداف خلال أول 3 جولات بمنافسات دوري أبطال آسيا، سجلهما تافاريس وهشام فايق بمعدل هدفين لكل منهما.

وتطمح الجماهير في مواصلة تألق تافاريس وهشام فايق، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم لتجاوز مرحلة المجموعات، والتأهل إلى الدور التالي، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه عنابي سدير في المباريات السابقة.

الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد عنابي سدير بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساف الأوزبكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.