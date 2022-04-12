نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، جوليو تافاريس، في هز شباك السد القطري مع بداية أحداث الشوط الثاني.

تافاريس يهز شباك السد:

وكان الشوط الأول من مباراة الفيصلي والسد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، قد انتهى بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفيصلي ضد السد المقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، ونجح جوليو تافاريس في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة مميزة من هشام فايق.

ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا:

وقبل مباراة اليوم، يملك الفيصلي نقطة واحدة في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، فيما تصدر ناساف الترتيب بعد فوزه على القوة الجوية اليوم.