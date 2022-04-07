أكد البرازيلي تاليسكا، لاعب نادي النصر، على أنه باقٍ مع أصفر العاصمة خلال الفترة المقبلة، ولن يرحل عن النادي كما تردد مؤخرًا.

تاليسكا لا يفكر في الرحيل:

ونشر الإعلامي علي العنزي مقطع فيديو للاعب البرازيلي وهو يحسم مصيره مع النادي قائلًا عبر “تويتر”: “أنا باق مع الفريق وأخبار رحيلي غير صحيحة، أنا هنا لسنوات طويلة وسأصنع التاريخ مع العالمي”.

وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ28 عامًا انضم إلى صفوف نادي النصر في صيف 2021 قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

يذكر أن فريق النصر يستعد لإجراء عدة تغييرات في صفوفه بداية من الموسم المقبل، حيث قيل إن المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو قد يرحل عن تدريب الفريق الأول بعد نهاية الموسم الحالي مع ترشيح البرتغالي جورجي جيسوس والفرنسي رودي غارسيا لتدريب العالمي بالفترة المقبلة.