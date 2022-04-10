أكد الكاميروني لياندر تاوامبا، لاعب نادي التعاون، أن فريقه يملك أدوات فنية عالية، مضيفًا أن فريقه يبحث دائمًا عن الفوز، وذلك قبل مواجهة فريق باختاكور الأوزبكي غدًا في دوري أبطال آسيا.

تعليق تاوامبا:

وقال تاوامبا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باختاكور: “سعيد بالمشاركة أمام فرق قوية مثل الدحيل القطري وباختاكور الأوبكي، ولكن سكري القصيم لديه فريق قوي وأدوات فنية عالية، وهدفنا الفوز دائمًا أمام أي فريق”.

وأضاف تاوامبا: “جماهير سكري القصيم كانت فعالة طوال المباراة أمام الدحيل، ودعمهم القوي كان حاضرًا أمام الفريق القطري، وننتظر تواجدهم أمام باختاكور الأوزبكي”.

موعد مباراة التعاون وباختاكور:

وسيواجه، سكري القصيم فريق باختاكور غدًا الأحد في تمام الساعة الـ11 والربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.