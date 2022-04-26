يواصل الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، تألقه مع الذئاب خلال النسخة الحالية، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون ضد باختاكور:

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضيفًا ثقيلًا، على نادي باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الذئاب ضد الفريق الأوزبكي، الليلة، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الملك عبد الله ببريدة.

أرقام مميزة لـ تاوامبا:

وحقق الكاميروني لياندر تاوامبا، المحترف ضمن صفوف نادي التعاون، أداءً مميزًا، مع الذئاب خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يُعد صاحب أعلى حصيلة تهديفية لـ سكري القصيم قاريًا.

وأصبح أكثر من سجّل للتعاون في دوري أبطال آسيا برصيد 3 أهداف، بعد هدفين في مرمى الدحيل القطري، والتي خسرها سكري القصيم في الوقت القاتل.

ويُعتبر الكاميروني، هو الأكثر مساهمة تهديفية لـ التعاون، خلال دور المجموعات، حيث قدم تمريرة حاسمة، وسجل 3 أهداف، متفوقًا على جميع زملائه في الفريق.