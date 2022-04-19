انتقد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا حكم مباراة التعاون وسباهان أصفهان الإيراني، مؤكدًا أنه تجاهل العديد من الأخطاء لسكري القصيم.

تاوامبا يعلق على مباراة التعاون وسباهان:

ولعب التعاون ضد سباهان على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق تاوامبا على مباراة التعاون وسباهان خلال تصريحاته للقنوات الناقلة، قائلًا: “قدمنا مباراة جيدة وخلقنا العديد من الفرص لكن لم تترجم، ولو لم نظهر بشكل جيد لما خلقنا هذه الفرص رغم تماسك الفريق وتقارب خطوطه”.

الانتقادات تحاصر الحكم:

وأكد تاوامبا أن الحكم الأردني أدهم مخادمة تهاون مع خشونة لاعبي سباهان أصفهان، وكان يعامل المهاجم كأنه مدافع وأثر كثيرًا على أداء الفريق، وذلك بعد تجاهل العديد من الأخطاء القوية لصالح سكري القصيم.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار التحكيمي، محمد فودة أن حكم مباراة التعاون ضد سباهان أصفهان الإيراني، حرم سكري القصيم من قرارين مؤثرين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).