أعلنت منصة إحسان تخطي قيمة تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري مبلغ المليار ونصف المليار ريال.

أرامكو تدعم بـ25 مليون ريال:

وتبرعت العديد من الشركات والجهات للحملة، ومنها شركة أرامكو السعودية التي دعمت الحملة بمبلغ 25 مليون ريال، كما تبرع الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للحملة بمبلغ مليوني ريال.

وانطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني بعطاء كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع سخي بـ30 مليون ريال، كما دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحملة بمبلغ 20 مليون ريال.

المساهمة عبر إحسان:

ودعت منصة إحسان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء الجمعة، للمساهمة في مسيرة العطاء بالتبرع من خلالها عبر الرابط التالي: هنا.