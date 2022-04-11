تزايدت التبرعات التي تلقتها منصة إحسان منذ اليوم الأول لإطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري حيث اقتربت من ملياري ريال.

فيديو | مراسل #الإخبارية من مقر #إحسان :

التبرعات تزداد منذ اليوم الأول لإطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري وتقترب من بلوغها ملياري ريال#نشرة_النهار pic.twitter.com/xKf4vxqtrO

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2022

وبحسب مراسل قناة الإخبارية فإن التبرعات تجاوزت مليارًا و785 مليون ريال فيما يتزايد الإقبال على التبرع للبرامج المتنوعة في المنصة.

تبرع سخي من الملك وولي العهد

وكانت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني قد دُشِّنت بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بمبلغ 50 مليون ريال، لتتوالى تبرعات كبار المانحين من القطاعين الخاص وغير الربحي، إضافة إلى مشاركة جميع شرائح المتبرّعين من مختلف مناطق المملكة، مُتَحَفّزين ومستلهمين من قيادتهم الرشيدة قيم البذل والعطاء والإحسان في هذا الموسم الفضيل.

برامج منصة إحسان

وهناك العديد من البرامج الفرعية التي يمكن التبرع فيها عبر المنصة التي تحظى برقابة وإشراف من 11 جهة حكومية ومن بين هذا البرامج ما يلي: