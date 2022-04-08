يأتي صدور الموافقة الملكية الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري، امتدادًا لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للأعمال الخيرية، وتعزيزًا لقيم التكافل المُجتمعي في هذا الشهر الفضيل.

تشجيع قيم البذل والعطاء:

وجاء تدشين خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للحملة الوطنية للعمل الخيري بتبرعين سخيين بإجمالي 50 مليون ريال، يأتي من منطلق حرصهما على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المجتمع على تعزيز التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل.

دعم للأعمال الخيرية:

كذلك يعكس تبرع خادم الحرمين الشريفين للحملة الوطنية للعمل الخيري للسنة الثانية على التوالي حرصه ودعمه المستمر للأعمال الخيرية لما لها من دور كبير وأثر بالغ في تنمية المجتمع، ودعم كل ما يسهم في تنظيم ورفع كفاءة قطاع العمل الخيري.

وانطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني بعطاء كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع سخي بـ30 مليون ريال، كما دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحملة بمبلغ 20 مليون ريال.

المساهمة عبر إحسان:

ودعت منصة إحسان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، للمساهمة في مسيرة العطاء بالتبرع من خلالها عبر الرابط التالي: هنا.