توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بندر الأحمدي، فريق الأنصار بلقب كأس دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا موسم 2021/ 2022.

الأحمدي يتوج الأنصار باللقب:

وجاء تتويج فريق الأنصار بعد مباراته بالنادي ضد ضيفه النجمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا.

وكان الأنصار قد حسم الأسبوع الماضي لقب دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا بعد منافسة قوية من هجر وجدة استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وتسببت المنافسة الشديدة بين الثلاثة فرق في عدم تنظيم مراسم تتويج البطل بعد الجولة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى للشباب؛ وتحديد موعد لاحق بالتنسيق مع نادي الفريق البطل.

ترتيب دوري الدرجة الأولى للشباب:

وكان فريق الأنصار قد أنهى منافسات دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا موسم 2021/ 2022، في الصدارة برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن هجر صاحب الوصافة، و4 نقاط عن جدة صاحب المركز الثالث.