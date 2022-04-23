حذر أخصائي التغذية في مدينة الملك سعود الطبية د.عبدالله المطيري، من الإفراط في تناول المعكرونة خاصة البيضاء منها لارتباطها بالعديد من الأمراض.

فيديو | أخصائي التغذية في سعود الطبية د.عبدالله المطيري: المعكرونة تسبب السمنة وأمراض السكري وأسوأ أنواعها المصنوعة من الدقيق الأبيض#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/dABlnknAte

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2022

وقال المطيري في مداخلة مع قناة الإخبارية إن المعكرونة تسبب السمنة وأمراض السكري لافتًا إلى أن أسوأ أنواعها تلك المصنوعة من الدقيق الأبيض.

ولفت إلى أن مخاطر المعكرونة مرتبطة بالمصدر الذي صنعت منه حيث يفضل تناول تلك المصنوعة من حبوب القمح الكاملة وليس المصنوعة من الدقيق الأبيض.

وحول علاقة المعكرونة بزيادة معدلات السمنة في السعودية قال المطيري إن الكربوهيدرات بشكل عام مسؤولة عن الكثير من المشاكل الصحية.