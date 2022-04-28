حذر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” مستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم من رسالة احتيالية، داعياً إلى حذفها فوراً.

احتيال:

وقال موقع (wabetainfo)، الذي يتابع أخبار “واتساب”، إن المحتالين يوهمون الضحايا بأنهم من الدعم الفني في التطبيق، وذلك في محاولة لسرقة معلوماتهم الخاصة.

ويستخدم المحتالون تطبيقات التواصل الفوري بشكل واسع في عمليات سرق معلومات المستخدمين أو أموالهم نظرا لانتشارها الواسع.

دعم فني مزيف:

وتظهر صورة نشرها الموقع مقارنة بين معلومات حساب الدعم الفني الحقيقي في “واتساب”، وحساب الدعم الفني المزيف.

وإمعاناً في التضليل، يستخدم المحتالون صورة الحساب التي تتضمن شعار “واتساب” الذي يبدو رسمياً وموثقاً.