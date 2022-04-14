حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات في منتجات “Adobe”، ومنها Adobe Commerce، Magento Open Source، Acrobat DC.

تحذير من برمجيات خبيثة:

وأوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن هذه الثغرات تتيح للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، ورفع وترقية الصلاحيات.

ونصح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Adobe توضيحًا لهذه التحديثات.