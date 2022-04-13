حذر اختصاصي التغذية إبراهيم العريفي من الإكثار من تناول شراب التوت مشيرًا إلى أنه مضرّ بالصحة وهو مشابه للمشروبات الغازية لاحتوائه على نسبة عالية من السكر وألوان صناعية.

فيديو | اختصاصي التغذية إبراهيم العريفي:

الإكثار من شراب التوت مضر بالصحة وهو مشابه للمشروبات الغازية لاحتوائه على نسبة عالية من السكر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/OogD0o8Y0W — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 13, 2022

شراب التوت الطبيعي

ولفت إلى أنه يجب التقليل من الشراب الصناعي لكن لا مانع من تناول العصائر الطبيعية الطازجة مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ممارسة رياضة المشي أثناء الصوم قد تؤثر سلبًا على أصحاب الأمراض المزمنة.