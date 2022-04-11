كشفت تقارير عن تحرك سريع وعاجل من نادي الهلال، وذلك لتسريع محاولات شفاء اللاعب البيروفي أندري كاريلو بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

خطوة جديدة لتسريع عملية شفاء أندري كاريلو من إصابته

وذكر موقع ESPN مساء اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل أرسل اللاعب كاريلو لأحد المراكز الأوروبية المتخصصة في إصابات الركبة، من أجل عودته بشكل سريع ويلحق بالمباريات المتبقية للزعيم بمسابقة الدوري.

وسيتوجه كاريلو إلى مركز متخصص في القارة العجوز للتعافي من إصابته في الركبة، نظرًا لاحتياج المدرب الأرجنتيني لخدمات اللاعب ولا بديل أمامه عن دوره المحوري بأسلوب لعب دياز، لهذا السبب قررت إدارة بن نافل تنفيذ خطة سريعة بعملية إعادة تأهيل إصابة الجناح البيروفي.

كيف أُصيب كاريلو ؟

وشارك كاريلو كأساسي في مباراة بيرو ضد أوروجواي يوم الجمعة 25 مارس الماضي التي أُقيمت على ملعب “سينتيناريو”، وتعرض لإصابة في قدمه اليمني، ليغادر الملعب عند الدقيقة 64، وشارك سانتياجو أورمينيو بدلًا منه.