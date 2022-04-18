أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، مادة دسمة خلال الانتقالات الصيفية، حيث يعتبر هدفًا لـ الأندية العملاقة.

وارتبط اسم البولندي بـ الانتقال لنادي برشلونة الإسباني، حيث يُعد هدفًا لتشافي المدير الفني للفريق الكتالوني، وسيكون جزءًا من خطة الفريق في الموسم الجديد.

برشلونة يُعيد التفكير في ليفاندوفسكي:

وفقًا للتقارير، فإن برشلونة سيبذل قصارى جهده للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي بعقد مدته ثلاث سنوات هذا الصيف، حيث يتابع اللاعب منذ أكثر من عام، بعد تعثر المفاوضات بشأن صفقة جديدة مع البافاري.

ولم يتمكن نجم بوروسيا دورتموند السابق من التوصل إلى اتفاق، ويقال إنه يقيِّم خياراته بصفقته الحالية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في صيف عام 2023.

وأكدت التقارير أن وكيل روبرت ليفاندوفسكي مستعد للجلوس لمزيد من المفاوضات حول مستقبل موكله، ولكن يبدو أنه لم يعد قريبًا من توقيع اتفاقية جديدة مع الزعيم البافاري.

وذكرت صحيفة سبورت، أن برشلونة سيقدم للبولندي ما يريد، في عقد مدته ثلاث سنوات، في حالة إذا تم العثور على اتفاق مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأشارت إلى أن المسؤولين في برشلونة يرون ليفاندوفسكي كقائد بين اللاعبين، خاصة بعد خسارتهم لـ الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

أرقام مميزة لـ ليفاندفسكي:

ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني، برصيد 309 أهداف في 379 مباراة.