كشف المستشار القانوني فهد بارباع عن العقوبة القانونية الواجب تنفيذها ضد ناشر التسجيل الصوتي لـ المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.

فهد بارباع – المستشار القانوني: يحق لحمدالله وحامد البلوي رفع قضية ضد من سجل المكالمة ونشرها ومن حرض على نشرها حتى لو كانت حقيقة.. التسجيلات الهاتفية لا تتم إلا بأمر من النائب العام .. عقوبة التسجيل ونشره السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/6ccto3nDI0 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 15, 2022

كواليس أزمة حمدالله وحامد البلوي:

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

عقوبة قوية للمخالف:

وقال بارباع في برنامج “أكشن مع وليد”: “عقوبة التسجيل والنشر تصل إلى السجن لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال”.

وأضاف بارباع: “تلك التسجيلات الصوتية المسربة غير حقيقية وتضرر منها اللاعب المغربي وحامد البلوي، وهناك مادة في القانون تؤكد أن المكالمات لها حرمة قانونية، والاطلاع عليها يكون بإذن قانوني ولمدة محددة”.

يذكر أن الإعلامي وليد الفراج كان ذكر صباح أمس الجمعة أن نادي الاتحاد سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من نشر هذا المقطع الصوتي الذي وُصف بـ المفبرك وغير الحقيقي.