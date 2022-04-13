أعلنت تداول السعودية اليوم الأربعاء، أنه تم إلغاء إدراج أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات “بتروكيم” في السوق، بعد الاندماج مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي “المجموعة السعودية”، وذلك بنهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022.

عروض مبادلة:

من جهتها، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـ”المجموعة السعودية”، الناتجة عن الاستحواذ على “بتروكيم”، من خلال عروض مبادلة أوراق مالية، وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في المجموعة السعودية اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022.

موافقة على الاستحواذ:

وفي وقت سابق، وافق مساهمو “بتروكيم”، و”المجموعة السعودية”، في اجتماع الجمعية العمومية لكل شركة، على العرض المقدم من “المجموعة السعودية” لمساهمي “بتروكيم” لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في “بتروكيم” غير المملوكة من “المجموعة السعودية”.

ويكون الاستحواذ بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار 1.27 سهم في “المجموعة السعودية” مقابل كل سهم في “بتروكيم” وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين “بتروكيم” و”المجموعة السعودية” بتاريخ 27 أكتوبر 2021.