شهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض على قناة on المصرية العديد من الأحداث المثيرة والصادمة.

أحداث الحلقة:

وجاء في الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3 حشد ميليشيا الإخوان لعدد من النساء للانضمام إلى صفوف المجاهدات في الجماعة، ومنهم إسراء زوجة الإرهابي أبو منير الذي لقي مصرعه، حيث تم نقلها من العريش إلى القاهرة لتزويجها إلى عنصر جهادي آخر.

بينما ظهر ضابط المخابرات الحربية مصطفى، والذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا مع رئيسه في العمل يطلب منه سرعة إنقاذ إسراء من بين أيدي الجماعة الإرهابية وتحريرها، وتمكنت بالفعل الفرقة 777 من تحريرها من أيدي الإرهابيين ونقلها إلى مكان آمن.

تسجيل أبو الفتوح:

وعرضت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3 تسجيلاً لعبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني وهو يتحدث عن حازم صلاح أبو إسماعيل، ويقول: “كنت أرى في حازم صلاح أبو إسماعيل هذا الإنسان المتدين وصوله للسلطة كارثة، أنا قولتله الكلام ده يا سيادة اللواء.. إيه اللي بتعمله ده؟ وصولك للسلطة كارثة، هي مصر تستحمل الهباب اللي بتعمله، لكن للأسف كان له مناصرين ومؤيدين وجت من عندنا ربنا، ولا كنت أعرف إن أمه أمريكية”.

كذلك استعرضت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3 الاجتماع بين السيسي حين كان وزيراً للدفاع وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال السيسي: “محدش عارف مين بيحكم البلد، المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن واضح أن القرار مش بإيد مرسي، القرارات بتُفرض عليه، جماعة الإخوان كشفت نفسها ودخلت في مواجهة مع القوى الوطنية”.

“الاختيار 3” من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وهو من بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وجمال سليمان، ومحمد رياض، وإيمان العاصي.