أظهر جمهور السعودية تفاعلًا مباشرًا وسريعًا بشكل إيجابي مع مسن يبحث عن عمل للإنفاق على أسرته ضمن برنامج الصدمة 4 حلقة اليوم 23 رمضان.

الصدمة 4: تدخلات سريعة ونبيلة في السعودية لمساعدة رجل كبير في السن يبحث عن عمل شريف #MBC1#الصدمة#رمضان_يجمعنا

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— MBC1 (@mbc1) April 24, 2022

رد فعل الشارع السعودي

وكان بطل الحلقة يبحث عن عمل في المولات والمراكز التجارية لأنه لا يوجد لديه دخل للإنفاق على أسرته وبدأت كلمات المسن تلفت أنظار البعض ورويدًا رويدًا زاد التفاعل معه وتدخل المواطنون لتقديم العون والمساندة له.

وفي الوقت الذي قدم فيه الجمهور الدعم والمساندة بنظراتهم أو كلماتهم بادر أحد المواطنين بتوفير وظيفة له وطلب منه مراجعته لاستلام العمل.

وبعدما اكتشف أن المشهد تمثيلي قال المواطن إنه بادر بمساعدة المسن لأنه تخيل نفسه في نفس الموقف.

عن برنامج الصدمة 4

يذكر أن برنامج الصدمة يعرض بالتزامن في عدد من الدول لكشف رد فعل الجمهور على مواقف معينة يقوم بأدائها ممثلون في البرنامج.

ويصور البرنامج في كل من السعودية ومصر والعراق بواسطة ممثلين من كل دولة، ويحاول البرنامج تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية في المجتمعات العربية ويرصد رد فعل المارة عليها.