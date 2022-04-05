دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى السنغال، برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور لعام 1443، وذلك بمقر الملحقية بداكار اليوم، حيث حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في السنغال سعد بن عبد الله النفيعي، والمستشار الاعلامي حمد الغاشم ورئيس بلدية روفيسك إلمان ساخو سيمبين، والملحق الديني بالسفارة الشيخ وحيد محمد مجربي، وعدد من رؤساء الجمعيات والمراكز الاسلامية، ورجال الاعلاميين.

تدشين البرنامج:

وتم تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين‏ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين وتوزيع هدية التمور الفاخرة، هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ستباشر الملحقية الدينية تنفيذ البرامج بالتعاون مع الحكومة السنغالية والجمعيات الخيرية في مختلف مدن وأقاليم جمهورية السنغال، وتستهدف 120 ألف مستفيد من الأسر المتعففة.

مئات السلال الرمضانية:

وألقى الملحق الديني بسفارة المملكة في جمهورية السنغال الشيخ وحيد مجربي كلمة أوضح فيها أن برامج شمل مئات من السلال الرمضانية المتكاملة، وتوزيع آلاف وجبة إفطار رمضانية، إلى جانب توزيع 12 ألف طن من التمور الفاخرة وسيتم تنفيذها وتوزيعها بالتنسيق مع المراكز الاسلامية، والجمعيات الخيرية الرسمية وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها في العاصمة داكار وفي إقليم لوغا شمال السنغال، منوهًا بالدعم السخي من القيادة الرشيدة لكل ما يخدم الأشقاء في جمهورية السنغال، مثمنًا المتابعة المستمرة من الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لأعمال وبرامج الملحقية.

عقب ذلك، ألقى السفير سعد بن عبد الله النفيعي، كلمة عبر فيها عن تشرفه بتدشين هذا البرنامج الذي ينفذ في شهر رمضان المبارك، عبر توزيع السلال الغذائية المتميزة ووجبات الإفطار والتمور الفاخرة، مؤكدًا أنها هدية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأشقائهم في جمهورية السنغال في شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يجعل هذه البرامج في ميزان حسنات القيادة الرشيدة.

وأكد أن البرنامج يعد لبنة من ‏لبنات الخير والبركة من خادم الحرمين الشريفين في شهر ‏العطاء، الذي يقام حول دول العالم من بينها جمهورية السنغال، منوهًا بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك.

‏لفتة كريمة:

من جانبه، أشاد رئيس بلدية منطقة روفيسك إلمان ساخو سيمبين بهذه اللفتة الكريمة، والعمل المتواصل الذي تقدمه القيادة السعودية لأشقائهم في جمهورية السنغال كل عام في شهر رمضان، لافتًا إلى أن ذلك يجسد الحرص على تلمس احتياجات الأشقاء في هذا الشهر الكريم الذي تقدم فيه مملكة الخير عطاءاتها للمسلمين بالعالم، سائلًا الله أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة دوام التوفيق والسعادة والتقدم والرقي.

وفي ختام مراسم حفل التدشين، التقطت الصور التذكارية لتسليم نماذج من الهدية، واستعراض نماذج وصور للوجبات والسلال الغذائية الرمضانية.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ البرنامج في 94 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لهذا العام، وهو امتداد لما توليه القيادة من اهتمام بالمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.