أعلنت إدارة نادي التعاون، برئاسة سعود الرشودي، عن تقديم عدد من التذاكر المجانية للجماهير في مباراة الدحيل القطري.

تذاكر مجانية للجماهير

وتكفلت إدارة النادي بتقديم 5 آلاف تذكرة مجانية للجماهير لحضور مباراة الدحيل القطري، على أن يتم توزيع التذاكر عند بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عبر بوابة رقم 3 للأفراد وبوابة رقم 1 للعوائل.

ويأمل التعاون مواصلة تفوقه على الدحيل، وتحقيق الفوز الرابع أمامه، حيث قابله مرتين في دوري أبطال آسيا 2020 وفاز بنتيجة 2/0 و1/0، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف في مواجهتهما الأولى بالنسخة الحالية.

التعاون ضد الدحيل

ويلعب التعاون ضد الدحيل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري الترتيب برصيد 9 نقاط.