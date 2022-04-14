تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية إذ يدرس المتعاملون أثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية في مواجهة نقص المعروض العالمي.

برنت يتراجع:

وهبط خام برنت في التعاملات الآجلة 1.14 دولار أي 1.1% إلى 107.64 دولار للبرميل في حين نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار أي 1.3% إلى 102.93 دولار للبرميل.

وتجاهل الخامان القياسيان ارتفاع المخزونات الأميركية أمس الأربعاء ليغلقا على ارتفاع بنحو 4 دولارات.

النفط الروسي:

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء من أنه اعتباراً من شهر مايو فصاعداً يمكن أن يتوقف ما يقرب من 3 ملايين برميل يومياً من إمدادات النفط الروسية بسبب العقوبات والحظر الطوعي.

وقال مؤسس شركة فاندا إنسايتس لتحليلات أسواق النفط، فاندانا هاري، إن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي يكاد يكون معدوما لكن لا أحد يستطيع أو يريد قول ذلك صراحة.

وأضاف “لكن مجرد التلويح بذلك سيكون كافيا للإبقاء على علاوة المخاطر”.