لا يزال الأهلي محتفظًا بتواجده في صدارة ترتيب الدوري المصري وذلك رغم خسارته من فريق المصري البورسعيدي مساء أمس في الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري.

نتائج الثلاثي المتنافس على الصدارة

وكان المصري فاز على الأهلي بهدف سجله اللاعب التونسي هيثم العيوني بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

أما نادي الزمالك فنجح في الفوز على فريق مصر المقاصة بهدف دون رد سجله اللاعب إمام عاشور من تصويبة قوية.

بينما نجح فريق بيراميدز في الفوز على نادي غزل المحلة بهدف دون رد.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات السبت

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 31 نقطة، الزمالك ثانيًا برصيد 31 نقطة، بيراميدز ثالثًا برصيد 29 نقطة، سموحة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

فيوتشر في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، المصري البورسعيدي بعد فوزه على الأهلي أصبح رصيده 19 نقطة في المركز السادس.

البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 18 نقطة، فاركو في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، إنبي في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، الاتحاد السكندري والجونة في المركزين الـ11 والـ12 برصيد 14 نقطة لكل فريق.

طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، المقاولون العرب في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، إيسترن كومباني في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، مصر المقاصة في المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط، الإسماعيلي في المركز الـ18 والأخير برصيد ثماني نقاط.