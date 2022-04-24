حافظت أندية الهلال والشباب وفولاد الإيراني والدحيل القطري والفيصلي على صدارة ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا لأندية غرب القارة، بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة.

نتائج مباريات الجولة الخامسة:

وكانت مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، انطلقت أول أمس الجمعة، حيث فاز شباب أهلي دبي الإماراتي على أهال تركمانستان بثنائية لهدف، وفاز القوة الجوية العراقي على الجزيرة الإماراتي بثلاثية لهدفين، وفاز سباهان أصفهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي بثنائية لهدف، بينما فاز الشباب على مومباي سيتي الهندي بسداسية دون رد.

وتمكن فولاد الإيراني من الفوز على الغرافة القطري بهدف دون رد، وخسر التعاون أمام الدحيل القطري برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

أما نادي الريان القطري ففاز على فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بهدف دون رد، بينما خسر السد القطري من فريق ناساف كارشي الأوزبكي بثلاثية لهدف، وتعادل الهلال مع الشارقة الإماراتي بهدفين لكل فريق، أما الفيصلي فتعادل مع الوحدات الأردني بهدف لكل فريق.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا:

ويتواجد الهلال في صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، يليه الريان القطري ثانيًا والشارقة ثالثًا واستقلال دوشنبه رابعًا.

أما الشباب فمتواجد في صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، يليه القوة الجوية العراقي ثانيًا، الجزيرة الإماراتي ثالثًا، مومباي سيتي رابعًا.

فولاد الإيراني أولًا في المجموعة الثالثة في ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا برصيد 11 نقطة، يليه شباب أهلي دبي ثانيًا والغرافة القطري ثالثًا، أهال رابعًا.

الدحيل القطري أول المجموعة الرابعة، التعاون ثانيًا، سباهان أصفهان ثالثًا، باختاكور الأوزبكي رابعًا.

الفيصلي أول المجموعة الخامسة يليه ناساف ثانيًا، الوحدات ثالثًا، السد رابعًا.