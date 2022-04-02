أثار موعد عرض مسلسل الموسم الثالث من مسلسل العاصوف حالة من الجدل؛ وذلك بسبب تأجيل عرضه إلى وقت متأخر بعد أن كان عقب أذان المغرب مباشرة.

وإلى الآن لم يتم تحديد موعد عرض مسلسل العاصوف، فيما توقع البعض أن يكون في الساعة العاشرة مساء.

قصة العاصوف الموسم الثالث:

ويشارك في الموسم الثالث إلى جانب الفنان ناصر القصبي كل من: عبداﻹله السناني وريم عبدالله وحبيب الحبيب وعبدالعزيز السكيرين وريماس منصور، وهو من إخراج المثنى صبح وتأليف عبدالرحمن الوابلي.

ويحمل الموسم الثالث من العاصوف تطورًا لافتًا في بنية الأحداث وتسارعها، سيّما وأن المرحلة الزمنية التي يتطرق إليها العمل تحمل أهمية كبيرة من الجوانب السياسية والاجتماعية والحضارية والفكرية، وانعكاسات ذلك على المنطقة بأسرها.