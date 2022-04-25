نشر المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ عن برومو مسلسل الثمانية وهو أول مسلسل من تأليفه بمشاركة نخبة من النجوم السعوديين والعرب.

تركي آل الشيخ يمازح جمهور

وعلق آل الشيخ على المقطع بالقول: بكوكبة من النجوم من السعودية ومصر والبحرين والشام والمغرب العربي … وبنجوم من العالم … سعيد بأول تجربة لي وأتمنى لها التوفيق إن شاء الله … أشكر كل من شارك في هذا العمل وأتمنى يعجبكم. وتابع : عقبال ما أصير رسامًا.

معلومات عن مسلسل الثمانية

وقال آل الشيخ إن المسلسل أولى إنتاجات رزام التي اهتم فيها بجودة المحتوى والتنفيذ والأسماء المشاركة. وتابع : رزام عبارة عن كل هواياتي التي أريد التعبير عنها، ومن أهمها دعم الموهوبين في كل العالم”.

وأضاف : “المسلسل من إخراج أحمد مدحت وستاف عالمي في التصوير والموسيقى والخدع البصرية، وبطولة الفنان الجميل آسر ياسين والفنان الممتع خالد الصاوي وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي ونجوم عالميين”.

موعد عرض المسلسل

وتابع : “أتمنى أن يحوز رضاكم واستحسانكم وتكون ردة الفعل تدفعني للمزيد، تركت توقيت العرض لما يراه الشيخ الوليد والقائمين على منصة شاهد فأنا واثق في خبرتهم في هذا الموضوع”.