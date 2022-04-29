انتقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أداء فريق مانشستر يونايتد وذلك بعد تعادله مع تشيلسي مساء الخميس بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يُعاني بالموسم الحالي

ويُعاني اليونايتد هذا الموسم من تراجع الأداء سواء كان تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير أو المدرب الحالي، الألماني رالف رانجنيك.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “قسم بالله، مانشستر صار ناديًا يساعد على الشيب والسكر والضغط، ملعب الأحلام صار ملعب الكوابيس”.

اليونايتد يفقد 8 نقاط من أصل 9

وكان اليونايتد حصد نقطة واحدة من أصل 9 في آخر 3 مباريات، حيث خسر من فريقي ليفربول وآرسنال وتعادل مع تشيلسي مساء الخميس.

يذكر أن المدرب الهولندي إيريك تين هاج سيتولى تدريب مان يونايتد بعد نهاية الموسم الحالي.