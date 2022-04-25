قال الإعلامي الرياضي تركي العجمة: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم يضع نفسه أمام المدفع بسبب طريقة تناوله للقضايا الرياضية الموجودة الآن على الساحة في السعودية.

وتحدث العجمة في برنامجه “كورة” قائلًا: “بيان اتحاد القدم بشأن رد الفيفا عليه حول التخصص في قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد، أُصدر يوم الجمعة 22 إبريل، وفي بيان الفيفا جاء الرد يوم 19 إبريل، يعني اتحاد القدم السعودي يرد بعدها بـ 3 أيام، هل هذا طبيعي؟!”.

انتقاد موجه لطريقة اتحاد القدم في التعامل مع القضية:

وأضاف العجمة: “لا شك أن طريقة اتحاد القدم في تناول القضايا الرياضية الموجودة على الساحة تضعه أمام المدفع والجميع ينتقده، خاصة إذا كانت القضية مهمة وحساسة مثل قضية شكوى النصر وشعوره بالتضرر لوجود شخص تسبب في تحريض حمدالله على الرحيل عن النادي”.

يذكر أن القانوني أحمد الأمير كان قال بأن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي ستصدر حكمها في قضية حمدالله ضد النصر خلال شهر ولكن بعد الإعلان عن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم في القضية.