أثنى الإعلامي الرياضي تركي العجمة على إنجازات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في السنوات الـ5 الأخيرة، كما شبه هذا الجيل بـ جيل نادي برشلونة المتوج بكل الألقاب في عام 2009، والذي ساهم في فوز إسبانيا بكأس العالم 2010.

تركي العجمة: جيل الهلال الحالي حقق كل الاستحقاقات ويذكرنا بجيل برشلونة الذهبي.. وجعلوا الجميع يحترمهم بما حققوه @TurkiAlajmah#كورة_روتانا #الهلال_الشباب #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/6mzS3zdZXl

— برنامج كورة (@korarotana) April 3, 2022

نجوم الهلال تألقوا في كافة الاستحقاقات

وقال العجمة في برنامجه ” كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: ” بعض لاعبي الهلال ما شاء الله تبارك الله، أذكر جيل في برشلونة سوّى كل شيء على مستوى استحقاقاتهم، واليوم في لاعبين في الهلال على مستوى استحقاقاتهم لعبوا كل شئ، في الخمس سنوات الأخيرة، جابوا أو 3 دوري، و2 آسيا، ولعبوا كأس العالم مع المنتخب 2018 وبيلعبون كأس العالم القادم، لعبوا كأس العالم للأندية”.

مسيرة مميزة لـ الفرج والدوسري

وأضاف: “سلمان الفرج وسالم واللي معاهم لاعبين 4 كؤوس عالم في 4 سنوات، مع المنتخب 2 ومع النادي 2، جابوا بطولتين آسيا وأكثر من بطولة دوري، وجابوا سوبر، ومتأهلين لنهائي كأس الملك، وجابوا كأس الملك، فتجدهم على مستوى الاستحقاقات لعبوا كل شيء”.