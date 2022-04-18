أكد الأمير تركي الفيصل أن ابنه عبدالعزيز بن تركي، وزير الرياضة، محب للأنشطة الرياضية ولا يتردد في أن يؤدي ما يطلب منه.

شغف ولي العهد:

وأكد الفيصل خلال حواره إلى برنامج “ذات” المذاع على قناة السعودية أن شغف الأمير عبدالعزيز بن تركي نابع من شغف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يولد الشغف للآخرين في مختلف المستويات.

الأمير تركي الفيصل: شغف الأمير عبدالعزيز بن تركي نابع من شغف سمو الأمير #محمد_بن_سلمان الذي يولد الشغف للآخرين في مختلف المستويات#ذات_تركي_الفيصل #قناة_السعودية @AbdulazizTF@SamiAlJaber pic.twitter.com/u7Wc1OxbU3 — قناة السعودية (@saudiatv) April 17, 2022

شغف بخدمة المملكة والأمة الإسلامية:

وتابع أن الأمير محمد بن سلمان لديه شغف بخدمة المملكة والأمة الإسلامية وهو ما نراه كل يوم، كما أن تكليفه من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لولي العهد بمهام “كونية” دليل على تضحية ولي العهد بنفسه في سبيل الأمة والوطن.

وأضاف: لا يستغرب أن يكون شغف ولي العهد دافعًا للآخرين في شغفهم للعمل والمهام التي يقومون بها.