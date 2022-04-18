كشف الأمير تركي الفيصل عن قصة عمله في أحد المطاعم بأمريكا محل صديقه الكوبي، والذي كان يسكن معه بشقة في واشنطن بعد أن أجبرته الظروف للغياب عن العمل لمدة أسبوع.

عمل لمدة أسبوع:

وقال الفيصل خلال حواره إلى برنامج ذات المذاع على قناة السعودية: “كان ذهابي لذلك تلبية لطلب صديقي في السكن بحي جورج تاون في واشنطن وهو كان يعمل في هذا المطعم كنادل واضطرته ظروفه العائلية أن يغيب ويذهب إلى زيارة أهله بعيدًا عن الولايات المتحدة فطلب مني أن آخذ مكانه في المطعم حتى لا يخسر وظيفته فوافقت على ذلك وفعلًا بدأت العمل لمدة الأسبوع ولما عاد رديت له المكان”.

الإنسان في خدمة الآخرين:

وتابع تركي الفيصل: “إنك تخدم آخرين بناءً على ما يطلب منك ما هو شيء مألوف خاصة بالنسبة لطالب في مدرسة أو جامعة أو موقع اجتماعي معين ثم الالتزام بوقت الخدمة حيث كان الوقت من الساعة 5 مساءً بعد الدراسة إلى الساعة 11 مساءً والذهاب إلى المكان قبلها بساعة لترتيب نفسك وكذلك حمل الأواني في تقديم الأطباق للآخرين وهذا لم يكن فقط تأثيره على الجسم وإنما على الذهن وإشعار الإنسان بأنه في خدمة الآخرين”.