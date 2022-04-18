تحدث رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل، عن كيفية تنشئة الأمراء في السعودية، والتغيرات التي لاحظها في أفغانستان على مدار الـ20 عاماً الماضية.

وقال الأمير تركي الفيصل، خلال لقائه مع برنامج “ذات مع سامي الجابر” على قناة “السعودية”، إن تنشئة الأمراء في المملكة لا تختلف عن تنشئة أي فرد آخر، وهو ما غرس في نفسه شعوراً أنه لا فرق بين الأمير وغيره.

هكذا تتم تنشئة الأمراء بالمملكة

كيف يتم تنشئة الأمراء؟ الأمير تركي الفيصل يجيب#ذات_تركي_الفيصل @SamiAlJaber pic.twitter.com/BE86QOIVlt — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 17, 2022

وأضاف أن المدرسة التي درس فيها تبنت منهجاً من إحدى المدارس المشهورة في مصر من ناحية تطبيق العلوم الاجتماعية والإسلامية وكذلك اللغة العربية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الأخرى مثل نوادٍ للخطابة وأسر الكشافة.

ولفت إلى أن أخاه الأمير خالد الفيصل ذاع صيته في الولايات المتحدة كلاعب للكرة، مبيناً أن الصحافة الأمريكية كتبت عنه عندما سجل رقماً قياسياً في إحدى المباريات بـ 8 أهداف في مباراة واحدة.

وأضاف أنه أصيب خلال فترة خروجه من كلية الهندسة في جامعة برينستون عقب رسوبه فيها بالإحباط، لافتاً إلى انتسابه بعدها إلى جامعة جورج تاون في واشنطن عام 1964.

وأشار إلى أن الأوضاع في أفغانستان تغيرت كثيراً خلال الـ 20 عاماً الماضية؛ نتيجة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً إلى أن الأوضاع الاجتماعية وخاصة حقوق المرأة اختلفت كثيراً عما كانت تمارسه طالبان قبل 20 عاماً.