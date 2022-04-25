رفع الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها، الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لحرصها الدائم على تقديم كافة الخدمات وسبل الأمان والرفاهية للمواطن والمقيم في هذا البلد الطاهر، مشيرًا إلى هدف قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أن تكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم، على كافة الأصعدة، مشددًا على الحرص والتفاني في العمل من كافة الجهات الخدمية والأمنية.

اللقاء الرمضاني الثالث:

جاء ذلك خلال لقاء الأمير تركي بن طلال بمدير شرطة المنطقة اللواء فهد العصيمي وعدد من القيادات الأمنية، وضباط الصف، في اللقاء الرمضاني الثالث بالصالة الملكية بالخالدية في مدينة أبها.

إشادة بجهود رجال الأمن:

وأشاد أمير منطقة عسير، بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف الميادين الأمنية، حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود والعناية في أداء العمل الأمني، إلى جانب سرعة التفاعل مع البلاغات، مؤكدًا أن رجال الأمن لبنة من اللبنات الأساسية في مجتمع عسير، بما يقدمون من خدمات جليلة للمنطقة وزوارها، إلى جانب حفظ الأمن والاستقرار للوطن ومقدراته.

الخطط الإستراتيجية لتطوير العمل:

وقدّم مدير شرطة المنطقة، اللواء فهد العصيمي، عرضًا مرئيًّا تناول فيه الخطط الإستراتيجية لتطوير العمل الإداري والعسكري في القطاع، والخطط التطويرية لمباني الشرطة بالمنطقة من خلال تحسين الواجهات وتحسين وتطوير نقاط الضبط الأمني في المنطقة، كما استعرض أفراد الشرطة الأعمال التي يقومون بها في الإدارات التابعة للشرطة كلٌّ حسب اختصاصه وكيفية التميز في أداء المهام.