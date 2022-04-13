كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، كواليس ما وراء الفرقة 95 إخوان التي قام بتأسيسها الوزير الإخواني أسامة ياسين، حيث قام بتعيين عدد كبير من الجماعة في مناصب قيادية، والوصول لعدد أكبر من الشباب في الجماعات والمدارس ومراكز الشباب التي أصبحت بيئة صالحة لاجتذاب أكبر عدد من الشباب لضمهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11:

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، لقاء مع المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع (عبد العزيز مخيون)، يتحدث خلاله عن خطة الوزير الإخواني في تجنيد عدد كبير من الشباب وضمهم إلى صفوفهم، وتدريبهم على الأعمال القتالية والدفاعية في مراكز الشباب التابعة للدولة، وتقديمه للناس على اعتباره معسكرات رياضية.

تسريب جديد:

كما أظهر التسريب الجديد في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 محمد مرسي وهو يتحدث ومعه خيرت الشاطر عن تهديده لرئيس الحزب الوطني المنحل في مصر، محمد رجب، عندما علم أنه يجمع 3000 شخص.

وقال مرسي في التسريب: إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع محمد رجب وهدده بأنه في حال جمع هؤلاء، سيحاصره في مقره بأكثر من 30 ألف إخواني وسيقومون بإبادتهم.