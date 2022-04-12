سلم المدير التنفيذي لنادي الإبل، المهندس بندر القحطاني، ملاك الإبل والهجن أول وثيقة تأمين تم إصدارها عبر منصة أمّنها.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لنادي الإبل على موقع تويتر، أمس الاثنين.

تسهيل الدخول للمنصة:

وسهّل نادي الإبل طريقة التأمين عبر الدخول إلى منصّة تأمين الإبل أمّنها الإلكترونية ودفع الرسوم ثم الحصول على البوليصة دون زيارة الشركة التأمينية أو حتى مقره.

تغطية الوثيقة:

وتغطي الوثيقة نقل الإبل المؤمن عليها من الخسارة الكاملة أو الجزئية والتكاليف ذات الصلة حين نقلها برًّا.