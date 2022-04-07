أعلن جون بروم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الدحيل القطري في أولى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

التشكيل الأساسي لـ التعاون:

وجاءت تشكيلة الذئاب على النحو التالي: “معتز البقعاوي، يزيد البكر، ريان الموسي، كريستيان لونيداما، سعد بالعبيد، طارق عبدالله، ألفارو ميدران، فهد الرشيدي، سيمحان النابت، حسن العمري، لياندر تاومبا”.

وعلى دكة البدلاء: “محمد الضلفيع، نواف الصبحي، باسل المهوس، فيصل المطيري، خالد المنتشري، ريان الجهني، نواف الرشودي، راكان الطليحي، هزاع الهزاع”.

التعاون ضد الدحيل القطري:

ويأمل نادي التعاون في الاستمرار بسجل خالٍ من الهزائم ضد نادي الدحيل القطري، خلال المواجهة التي ستقام بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بعد قليل.

وحقق نادي سباهان الإيراني الفوز بثلاثية لهدف على باختاكور، ليكون أول الفرق التي حققت الثلاث نقاط، في مجموعة الذئاب بدور المجموعات الآسيوي.