أعلن الهولندي جون بروم، المدير الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

التشكيل الأساسي لـ التعاون:

وجاء التشكيل الرئيسي لـ الذئاب على النحو التالي: “معتـز البقعاوي، يزيـد البكر، ريـان الموسى، نـواف الصبحي، سعد بالعبيد، طـارق عبداللـه، اشرف المهديوي، مصطفى فتحي، سميحان النـابت، هـزاع الهـزاع، وليـاندر تـاوامبا”.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: “محمد الضليفع- باسل المهوس- فيصل المطيري- خالد المنتشري- ريان الجهني- نواف الرشودي- حسين العمري- راكان الطليحي”.

التعاون يستهدف الفوز الثاني في المجموعة:

ويرغب نادي التعاون في تحقيق الفوز الثاني على حساب نادي باختكاور الأوزيكي، بعد أن حقق انتصاره الأول على الدحيل القطري في الجولة الأولى بالمجموعات الآسيوي، بهدفين لهدف.